L’Atalanta chiude per Giuseppe Pezzella. Difficile adesso un acquisto di Frabotta dalla Juventus. Il terzino pronto a vestire il nerazzurro

Non solo calciomercato in uscita per l’Atalanta. I nerazzurri, che hanno ceduto Gollini, potrebbero presto dire addio a Romero, destinazione Tottenham, come il portiere, e Ilicic, che continua ad essere accostato al Milan.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Ma si muove anche il calciomercato in entrata: secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Atalanta avrebbe chiuso per Giuseppe Pezzella, che è pronto a svolgere le visite mediche, nella giornata di domani, prima di legarsi al club del presidente Percassi, in prestito con diritto con obbligo di riscatto, che scatterebbe a determinate condizioni.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Juventus, questione Ronaldo: si scatena il dibattito!

Calciomercato Juventus, Frabotta non si muove

L’imminente arrivo di Pezzella, in nerazzurro, dal Parma, avrebbe ripercussioni anche sul mercato della Juventus: l’ex obiettivo di mercato del Milan, prima dell’affondo per Ballo-Touré, dovrebbe, infatti escludere, l’acquisto del giovane Frabotta.

Il terzino classe 1999 si allontana, forse definitivamente dall’Atalanta. Lo stesso, invece, non si può dire per Demiral, che in caso di cessione di Romero, potrebbe sbarcare a Bergamo.