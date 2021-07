Bernardeschi potrebbe dire addio alla Juventus attraverso uno scambio. Ecco l’opzione migliore stando al sondaggio Twitter di Calciomercato.it

L’avventura di Bernardeschi sembra destinata a concludersi in questo calciomercato estivo. In scadenza di contratto fra un anno, per il fresco Campione d’Europa assistito da Raiola si parla di possibile approdo in una tra Milan, Lazio e Roma. Il tutto attraverso uno scambio. Per i follower di Calciomercato.it, in risposta al sondaggio effettuato oggi, l’opzione migliore è quella che prevede un ‘baratto’ con Luis Alberto e quindi con la Lazio. Lo spagnolo è nel mirino anche del Milan.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! 📊 La #Juventus prova a inserire #Bernardeschi in tanti scambi in #SerieA. Quale l’ipotesi migliore? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 24, 2021

Segue quello con Damsgaard della Sampdoria, poi con Romagnoli e dunque coi rossoneri. Infine quarta e ultima opzione, la meno votata di tutte, quella con Villar della Roma.