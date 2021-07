Lazio, Marusic: “Obiettivo Champions. Rinnovo? Qui sono felice”

Prosegue il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, in conferenza stampa le dichiarazioni dell’esterno biancoceleste Adam Marusic.

Volge al termine il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Dopo due settimane di preparazione, la squadra sta assorbendo i nuovi dettami tattici di mister Sarri. Si lavora senza sosta, ma ci vuole pazienza, come affermato da Adam Marusic in conferenza stampa: “E’ cambiato tutto, ora in difesa siamo a quattro e ci sono tanti concetti da assimilare”. Poi ha aggiunto: “In nazionale gioco terzino da sei anni, Sarri vuole che saliamo e tiene la linea molto alta”.

Il terzino classe 1992 è alla Lazio dal 2017 ed ha un contratto in scadenza il prossimo anno. Una situazione che non sembra preoccuparlo più di tanto: “Sto bene, parlo quotidianamente con il mio agente e la società per il rinnovo. Qui sono felice, penso solo a lavorare il meglio possibile. Voglio giocare come l’anno scorso senza infortuni, poi si vedrà”. Sorridente e ambizioso, Marusic – che tra le linee ha confermato che l’intera squadra è stata vaccinata in giornata – chiude lanciando un obiettivo per la prossima stagione: “Vogliamo tornare in Champions League“.

Marco Barbaliscia