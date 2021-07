Accordo trovato tra l’Udinese e il Galatasaray per la cessione ma il calciatore fa arenare la trattativa: i dettagli

Brusca frenata per il trasferimento di Stryger Larsen al Galatasaray. Il club turco e l'Udinese avevano trovato un accordo per una cifra intorno ai quattro milioni di euro ma, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il calciatore non se l'è sentita di trasferirsi in Turchia, facendo tramontare l'affare.

Alla base del no anche possibili problemi sull’ingaggio. Non è da escludere che dietro la decisione di Stryger Larsen possa esserci anche qualche altra offerta più alta.