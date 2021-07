Calciomercato Napoli, futuro Koulibaly | L’annuncio di Rrahmani

Dopo la vittoria del Napoli sulla Pro Vercelli, Rrahmani ha parlato del momento degli azzurri e del futuro di Koulibaly

Soddisfatto per la vittoria di misura del Napoli contro la Pro Vercelli, Amir Rrahmani ha parlato del momento degli azzurri e del futuro di Koulibaly: “Kalidou deve restare? Sì, è un giocatore importante per Napoli. E’ da tanti anni che è qui, per noi è molto importate che rimanga – sèiega il difensore ai microfoni di ‘Canale 21’ – Spalletti? Per adesso è ancora presto per parlare. Il primo impatto è stato positivo, sa cosa vuole e che stile di gioco vuole. Sa le nostre qualità e sa ciò che possiamo fare. Lui conosce tutto di noi, conosce le nostre capacità e abilità, cosa possiamo fare”.

Rrahmani ha commentato anche l’amichevole odierna: “Sono amichevoli che ci servono, adesso abbiamo tanti giocatori che non sono ancora tornati. Stiamo aspettando loro perché non siamo completi, ma tutti danno il massimo”.