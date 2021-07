Calciomercato Milan e PSG, Donnarumma guadagnerà meno | I dettagli dell’ingaggio

L’ingaggio di Donnarumma al Paris Saint-Germain sarà inferiore a quanto aveva offerto il Milan per il rinnovo

Il trasferimento di Donnarumma dal Milan al Paris Saint-Germain è stato sicuramente uno degli affari più chiacchierati di questa sessione estiva di calciomercato: ora l’attesa per l’estremo difensore, fresco vincitore dell’Europeo con la nazionale italiana, è altissima. Intanto, però, da ‘L’Equipe’ emergono i primi dettagli riguardanti l’ingaggio dell’ex giocatore rossonero, che non andrà a guadagnare più di quanto gli aveva offerto il Milan in sede di trattativa per il rinnovo.

L’accordo con il PSG prevede, infatti, 7 milioni netti di stipendio all’anno, cifra che non include i bonus personali e di squadra, legati ovviamente al raggiungimento di determinati obiettivi. La distanza dai 12 milioni di cui si è tanto parlato è tanta, insomma, così come la cifra è vicina a quanto Donnarumma avrebbe potuto guadagnare in Serie A, restando al Milan. Inoltre, l’ingaggio risulta inferiore di un milione da quanto percepito da Keylor Navas, principale rivale per il posto da titolare.

Secondo ‘L’Equipe’ i bonus si sbloccherebbero anche in ottemperanza al premio etico, quindi una serie di clausole di comportamento che impongono a Donnarumma di non contraddire scelte tecniche o avvenimenti che riguardano la politica, la religione e tutto ciò che potrebbe andare a ledere l’immagine del club parigino. Tutti gli altri bonus, legati a vittoria del campionato e della Champions League, porterebbero l’ingaggio a 10 milioni di euro, soprattutto nel caso in cui dovesse scendere in campo da titolare per tutta la stagione. Non da sottovalutare anche l’aspetto fiscale: in quanto neo-residente in Francia, il numero uno azzurro avrebbe una tassazione limitata al 70% dello stipendio.