Calciomercato Juventus, no a 100 milioni per Chiesa

Calciomercato Juventus, arriva un’altra super offerta per Chiesa, ma i bianconeri dicono a ben 100 milioni per l’azzurro.

Federico Chiesa è stato tra i protagonisti assoluti di Euro 2020. Con due gol fondamentali contro Austria e Spagna ha contribuito fattivamente alla vittoria dell’Italia e ne è uscito un giocatore più maturo e completo, in grado di fare finalmente il definitivo salto di qualità. Un top player in più per la Juventus di Allegri, che non vuole rinunciarvi per nulla al mondo, respingendo al mittente anche offerte clamorose.

Sull’attaccante, aveva messo gli occhi anche il Liverpool. Klopp lo ammira molto e lo vedrebbe il complemento ideale del suo 4-3-3, ma l’offerta recapitata alla Juve, da ben 100 milioni, come riportato da ‘Repubblica’ è stata respinta. Chiesa è intoccabile e anche da lui ripartirà la caccia bianconera a scudetto e Champions.