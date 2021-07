Brutto infortunio per il terzino entrato di recente in orbita Inter. Ecco tutti i dettagli

Grave infortunio per Marcelo Saracchi. Offerto di recente all’Inter, il terzino uruguaiano in uscita dal Lipsia si è infortunato seriamente nell’amichevole contro il Montpellier.

+++ Verletzungs-Update +++ Diagnose leider bestätigt. 😢 Marcelo #Saracchi hat sich beim Testspiel gegen Montpellier einen Riss des rechten, vorderen Kreuzbandes zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen. Gute Besserung, Cello 🍀#ComebackStrongerCello pic.twitter.com/P3zpeLpBZH — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) July 24, 2021

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Inter, lavoro ai fianchi per Bellerin. Contatti proficui

Come riporta in via ufficiale lo stesso club teutonico, il 23enne di Paysandu ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore destro. Per Saracchi, l’anno scorso in prestito al Galatasaray, si prevedono 5-6 mesi di stop.