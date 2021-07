Calciomercato Inter, sgarbo Mourinho: la Roma non molla

Inter e Roma si trovano a seguire lo stesso obiettivo sul mercato: Mourinho potrebbe fare uno sgarbo alla sua ex squadra

Inter e Roma, occhi in Germania per lo stesso obiettivo. Non è tramontato l’interesse della Roma per Filip Kostic, esterno serbo in forza all’Eintracht Francoforte. Entrambi i club italiani sono alla ricerca di rinforzi sulle fasce e il 28enne di Kragujevac rappresenta il profilo ideale. I nerazzurri però sono costretti a fare i conti con le necessità di bilancio e fanno fatica a pensare ad un’offerta che possa avvicinarsi ai 20-25 milioni di euro chiesti dal club tedesco. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, la Roma insiste per Kostic

Per questo la Roma non molla la presa sul calciatore, protagonista la scorsa stagione con la maglia della squadra di Francoforte. Il 28enne nella Bundesliga 2020/2021 è stato uno dei migliori della sua rosa. Lo score personale recita quattro gol e ben diciassette assist. Numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club. Ci aveva pensato la Lazio, c’è l’Inter che continua a pensarci, ma soprattutto la Roma che non molla la presa con Mourinho che potrebbe fare uno sgarbo alla sua ex squadra.