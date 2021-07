Calciomercato Inter, parla Lautaro Martinez | L’annuncio sul futuro

Calciomercato Inter, dall’Argentina arrivano le parole di Lautaro Martinez: l’attaccante sul suo futuro in nerazzurro.

La nuova Inter di Simone Inzaghi al lavoro in ritiro per preparare la stagione. Nel frattempo, Lautaro Martinez è in vacanza dopo la vittoria in Coppa America ma si tiene in forma allenandosi con la squadra con cui è cresciuto in patria, il Liniers. L’argentino, omaggiato dal suo club d’origine, ha parlato in conferenza stampa, rilasciando anche dichiarazioni sul suo futuro.

“Sono in un momento molto importante della mia carriera – ha spiegato – Tutto quello che faccio all’Inter mi aiuta anche a essere in nazionale. Sono molto felice e soddisfatto di ciò che sto facendo, voglio continuare così e apprendere da ogni compagno e da ogni allenatore che avrò”. Dichiarazioni che lasciano sottintendere una volontà di rimanere in nerazzurro.