La Lazio presenta la seconda maglia per la stagione 2021/22. Dopo la ‘Home’ e la ‘Third’, il club e Macron – sponsor tecnico biancoceleste – hanno svelato i dettagli della ‘Away’

La maglia "Away" è bianca a girocollo con, nella parte anteriore alta e sulle maniche, un'ampia banda orizzontale in blu navy e appena sotto una banda più piccola in celeste. Sul collo il motto "NOI L'AMIAMO…E PER LEI COMBATTIAMO".

Presentata ad Auronzo di Cadore, anche questa divisa è stata realizzata – come le precedenti – utilizzando tessuto Eco-Softlock, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata. Una scelta di responsabilità da parte di Macron e della S.S.Lazio per dare un segnale di forte impegno nell’ambito della sostenibilità ambientale.

