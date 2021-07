La Juventus riparte da Massimiliano Allegri ma è proprio il tecnico toscano a rischiare di più tra i big: la previsione che non piace ai bianconeri

Un mese e torna la Serie A. Dopo il trionfo dell’Italia ad Euro 2020, il campionato è pronto a riprendersi la scena. Le venti squadre sono ovviamente ancora incomplete con il mercato che non è ancora decollato. Qualche previsione però può già essere fatta e non si sottrae Oscar Damiani che è intervenuto a ‘Radio Radio’ dando il suo parere su chi rischia di più tra i cinque nuovi allenatori delle big.

Il nome fatto è proprio quello del tecnico bianconero: “Per me è facile rispondere Allegri perché è un allenatore che ha vinto tanto, mentre ultimamente la Juventus non ha vinto con Pirlo“. La conseguenza, spiega Damiani, è che “ora tutti si aspettano che rivinca e, visto che ha fatto due finali, ci si attende anche che conquisti la Champions”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Damiani: “Squadra non eccezionale, servono rinforzi”

Allegri a rischio quindi ma con le possibilità di ribaltare le previsioni: “Per me è anche il più intelligente e il più preparato – dice Oscar Damiani – perciò penso che farà molto bene quest’anno alla Juventus, sebbene la squadra non mi sembra ancora eccezionale e ha bisogno di rinforzi”.