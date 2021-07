Spinazzola parla del suo momento dopo Euro 2020, della Roma e infine lancia una frecciatina all’Inter

“Ho un bel carattere. Da quasi due anni a questa parte”. Ancora estusiasta per la vittoria di Euro 2020, Leonardo Spinazzola si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il terzino della Roma spiega il motivo della sua rinascita nell’ultimo biennio: “Mancato passaggio all’Inter? Mi ha ferito sentirmi dare dello zoppo, da quell’episodio ho trovato tutta la forza del mondo per riprendermi e per dimostrare a tutti quello che sono – spiega a ‘ilromanista.eu’ – Ora niente mi fa più paura. Sono molto più tranquillo dal punto di vista mentale. Faccio il lavoro più bello del mondo, ho una splendida famiglia e stiamo bene. Che cosa potrei chiedere di più?”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, un altro esterno per Mourinho | “25 milioni più bonus”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il terzino ha parlato anche delle indiscrezioni di mercato: “Addio ai giallorossi? Posso assicurare che con Davide (Lippi, ndr) neanche parlavo di questa roba, non volevo proprio pensare ad altro che agli Europei, quindi l’idea non mi ha mai sfiorato. Viña? Ne sono contento. Finché io non rientro, non poteva certo giocare tutte le partite Riccardo (Calafiori, ndr)”.

Importanti anche le dichiarazioni sul suo rientro in campo: “A novembre sarò a disposizione del mister per ricominciare a giocare – afferma Spinazzola – Nella mia testa c’è solo questa data. Altri ci sono riusciti, ci proverò anche io”.