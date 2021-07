Il Venezia ufficiali un altro acquisto: arriva in prestito con diritto di riscatto

Nuovo acquisto per il Venezia. La società lagunare ha ufficializzato di aver "sottoscritto l'accordo con Valur FC per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto del giocatore Kristófer Jónsson".

Si tratta di un centrocampista islandese, classe 2003, che nella stagione 2020/21 ha disputato 5 partite con il Valur Reykjavík ed in carriera ha vestito 4 volte la maglia della nazionale islandese Under 15 e 6 volte quella della nazionale Under 16.