Calciomercato Roma, dalla Russia l’attaccante per Mourinho

La Roma guarda in Russia per rafforzare l’attacco. I giallorossi sarebbero in trattativa con lo Zenit per Azmoun

E’ vivo il calciomercato della Roma. Come raccontato, nella giornata di oggi, Thiago Pinto ha incontrato l’agente Pocetta per discutere del rinnovo di Pellegrini. I giallorossi vogliono blindare l’italiano e allo stesso tempo continuano a trattare con l’Arsenal per chiudere il prima possibile il colpo Xhaka, che vuole vestire la maglia del club capitolino. Senza dimenticare Vina, il prescelto per sostituire Spinazzola.

Calciomercato Roma, Azmoun per Mourinho

Ma non finisce qui, José Mourinho vuole anche un nuovo attaccante. In questi giorni si è tanto parlato di Mauro Icardi, pronto a far ritorno in Italia dopo una stagione non proprio felice al Psg. La trattativa, visti gli importanti costi, non si presenta per nulla semplice. Per l’argentino bisognerà certamente aspettare per capire se ci saranno i margini. Nel frattempo si guarda ad altri profili: l’ultima idea porta in Russia e più precisamente a San Pietroburgo. Nel mirino – come riporta Sky Sport – ci sarebbe Sardar Azmoun. L’iraniano non è la prima volta che viene accostato ad una squadra italiana. In passato il classe 1995 è stato un obiettivo di Lazio e Napoli, ora ci starebbe provando la Roma, che avrebbe avuto già dei contatti con lo Zenit. I giallorossi per chiudere la trattativa sarebbero pronti a inserire anche una contropartita tecnica ma attenzione all’interessamento del Bayer Leverkusen.