Alla Juventus interessava molto Harry Kane, ma le cose stanno per andare diversamente: offerta clamorosa di Guardiola

Inizia a muoversi il calciomercato europeo. Non solo per merito del Paris Saint-Germain, che ha preso -tra gli altri- Hakimi e Donnarumma. Ma anche per merito del Manchester City, che sta per soffiare al Tottenham il suo top player. Harry Kane, dopo aver chiesto il trasferimento agli Spurs, infatti, avrebbe trovato l’accordo coi Cityzens. E la stessa cosa vale anche per il club dove Paratici è direttore sportivo. Kane è stato a lungo seguito dalla Juventus, ma la situazione Cristiano Ronaldo ha impedito che si potessero fare colpi importanti, almeno per il momento.

Juventus, Kane al Manchester City

Secondo quanto riferito da ‘The Sun‘, il Manchester City ha presentato una grande offerta al Tottenham: ben 160 milioni di sterline -circa 187 milioni di euro-, che il club di Levy ha intenzione di accettare. Guardiola ha garantito a Kane uno stipendio da 400 mila sterline a settimana. Cifre che la Juventus non può permettersi, a maggior ragione con CR7 in squadra.