Antoine Griezmann, in uscita dal Barcellona, potrebbe essere l’attaccante prescelto dopo la cessione eccellente

Il mercato delle punte aspetta solo la prima mossa per far partire il domino. Tanti i big che, nonostante la crisi economica, potrebbero cambiare maglia e tutti sono in attesa del primo affare. A rompere gli indugi potrebbe essere il Manchester City di Pep Guardiola: l’offerta faraonica presenta al Tottenham per Harry Kane potrebbe far traballare anche un presidente come Levy. Il bomber inglese sembra destinato ad approdare ad i Citizens e il suo trasferimento porterebbe con sé un effetto a catena.

Gli Spurs, infatti, avrebbero bisogno poi di un grande attaccante per attutire il colpo e potrebbero guardare in casa Barcellona. Lì dove Antoine Griezmann è dato in partenza. I blaugrana hanno bisogno di ridurre il monte ingaggi per poter rinnovare il contratto a Messi e il francese è uno dei principiali indiziati per l’addio.

Calciomercato Juventus, Griezmann al Tottenham per il dopo Kane

Secondo quanto riferisce il ‘Daily Star’ potrebbe essere proprio Griezmann il sostituto di Kane al Tottenham. Un’operazione che in un solo colpo eliminerebbe dal mercato due obiettivi della Juventus.

I bianconeri, infatti, sono sulle tracce del bomber inglese, ma possono poco davanti alle cifre messe sul piatto dal City. Allo stesso tempo Griezmann potrebbe diventare un nome caldo, soprattutto in caso di partenza di Ronaldo, legata però al futuro di Mbappe. Un giro di attaccanti che potrebbe essere acceso proprio da Kane e dalla super offerta del Manchester.