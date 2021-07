Calciomercato Juventus, con Ronaldo è finita | Annuncio in diretta

C’è sempre Cristiano Ronaldo al centro dei rumors di calciomercato della Juventus, alla quale il portoghese è contrattualmente legato fino a giugno 2022

Resta o va via? E’ questa la domanda che continuano a farsi e a porgere i tifosi della Juventus, una domanda a cui è difficile rispondere anche se ad oggi non risulta esserci nulla in piedi per quanto riguarda il possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo. L’unico spiraglio può essere rappresentato dal Paris Saint-Germain, a condizione però che parta Mbappe destinazione Real Madrid…

Il partito però dell’addio di Ronaldo non perde pezzi, anzi ne entra a far parte il giornalista di fede bianconera Luca Momblano: “La linea che lascia passare il suo entourage è sempre la stessa, ovvero che Cristiano lunedì sarà a Torino (per visite mediche e inizio preparazione, ndr), tuttavia questa può essere solo una ‘mossa’ di facciata. La sensazione che ho è che la Juve non abbia più voglia di Ronaldo e che lo stesso non abbia più voglia della Juve. Io mi auguro il quarto anno di CR7 (31 milioni di euro netti l’anno, ndr) alla Juventus e di giocare una finale di Champions con lui, ma sono scettico sul prosieguo del matrimonio”.