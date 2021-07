Calciomercato Genoa, futuro Pandev: arriva la decisione

Goran Pandev ha deciso di continuare a giocare con la maglia del Genoa. Ancora una stagione dunque con la maglia del Grifone

Goran Pandev è riuscito nell’impresa di giocare l’Europeo con la sua Macedonia. La partita contro l’Olanda alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, è stata la sua ultima con la Nazionale. Il suo futuro dopo quel match era decisamente in bilico e tutto da scrivere.

Non era da escludere, infatti, un suo addio generale al calcio ma così non è stato. Tutti gli appassionati potranno godere delle giocate di Pandev, almeno per un’altra stagione. Come riporta Sky Sport, l’ex Inter ha deciso di continuare a giocare con la maglia del Genoa e sarà dunque agli ordini di Ballardini.