Servirà la doppia dosa di vaccino, dal prossimo primo ottobre, per poter scendere in campo in Premier League

Tutti vaccinati in Premier League. Secondo le ultime direttive del Governo britannico – riporta il Daly Mail – i calciatori, ma anche lo staff che prenderà parte al prossimo campionato 2021/2022, saranno chiamati a vaccinarsi.

Entro e non oltre il primo ottobre bisognerà adempiere all’obbligo vaccinale. Chi non ha fatto la prima dose dovrà farlo entro le prossime due settimane. Per molti club, dunque, si tratta davvero di una corsa contro il tempo. I tifosi avranno bisogno del green pass per assistere ai match delle squadre per cui fanno il tifo.