Altri quattro casi da Covid-19 a Tokyo per le Olimpiadi, tra questi anche due atleti. Salgono a 91 le persone che hanno contratto il virus dall’inizio della rassegna a cinque cerchi

Non c’è pace a Tokyo per le Olimpiadi. Accertati altri casi da Covid-19 nel Villaggio Olimpico, nel quale figurano anche due atleti come riporta l’agenzia ‘Ansa’. Si tratta dello skateboarder olandese Candy Jacobs e del giocatore ceco di ping-pong Pavel Sirucek.

LEGGI ANCHE >>> Tokyo 2020, incubo coronavirus: non si esclude la cancellazione dei Giochi

I due sono risultati positivi e hanno lasciato il villaggio per raggiungere un hotel e mettersi in quarantena. A loro si aggiungo due membri del ‘personale interessato ai Giochi’, ovvero una categoria che include allenatori e funzionari delle squadre che soggiornano nel Villaggio Olimpico. Sono 91 i casi accertati per il momento di persone accreditate ai Giochi dall’inizio dell’avventura olimpica in quel di Tokyo.