Milan, Pioli: “Non ci poniamo limiti. Cambiati con Ibra e Kjaer”

Stefano Pioli ha parlato di Milan a ‘Il Fatto Quotidiano’. Il tecnico è pronto per la nuova stagione. Ibrahimovic e Kjaer giocatori simbolo

Lunga intervista concessa da Stefano Pioli a ‘Il Fatto Quotidiano’. Il tecnico del Milan guarda con ottimismo alla prossima stagione. Il focus è chiaramente sui rossoneri, che hanno cambiato passo con l’arrivo di Ibrahimovic e Kjaer: “Zlatan mi ha aiutato tanto, è un esempio in tutto quello che fa. Non ci sta a sbagliare neanche un passaggio nel torello. Pretende il massimo da se stesso e dagli altri. Zlatan e Kjaer hanno cambiato la squadra non solo in senso tecnico, ma anche e soprattutto in senso morale”.

Gli obiettivi? Siamo il Milan e non ci dobbiamo porre limiti. Sarà difficilissimo perché sette squadre lotteranno per quattro posti. Ma gli ostacoli sono troppo alti solo per chi non ha ambizioni abbastanza forti”.