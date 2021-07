Potenzialmente in uscita dal Torino, Lyanco piace al Bologna ma c’è stato anche un sondaggio del Betis negli ultimi giorni

Interesse e sondaggio sì, trattativa ufficiale no. Almeno per ora. Di recente si è parlato molto di un possibile approdo al Betis di Lyanco. Già nel mirino di Walter Sabatini per il suo Bologna, il difensore brasiliano prima di considerare una cessione vuole conoscere le valutazioni di Juric sul suo conto. Il Torino, dal canto suo, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it parte da una valutazione di circa 10 milioni di euro.

Il club andaluso è alla ricerca di un difensore centrale, ma sin qui ha sempre tentato la via del prestito con diritto di riscatto, anche con la Juventus per Rugani. Un’ipotesi che in casa granata al momento non prendono in considerazione, a men che il diritto non venga tramutato in obbligo a facili condizioni. Interesse andaluso, dunque, per Lyanco, ma strada ancora tutta da delineare per un’eventuale trattativa ufficiale tra due club che lo scorso inverno hanno concluso l’affare Sanabria.