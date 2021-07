La Juventus al momento attende di conoscere il destino di Cristiano Ronaldo per definire la situazione attacco mentre dall’Inghilterra spunta l’occasione

Valzer di attaccanti bloccato in questo momento in casa Juventus con Dybala a caccia del rinnovo e Cristiano Ronaldo pronto al rientro in attesa di sciogliere gli ultimi nodi sul suo futuro. Al netto della situazione legata a CR7 che fa capitolo a parte, dall’estero rilanciano anche il nome dei bianconeri in relazione ad grande deluso dell’ultima stagione. Si tratta di Timo Werner, approdato la scorsa estate al Chelsea ma quasi mai protagonista in positiva nella squadra allenata prima da Lampard e poi da Tuchel. Il tedesco, poco incisivo anche ad Euro 2020, ha vinto la Champions League, ma senza dare un contributo tangibile al grande successo di squadra, e deludendo ampiamente le alte aspettative. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, anche la Juventus su Werner: può partire

Stando a quanto sottolineato da ’90min.com’ Timo Werner è aperto all’idea di lasciare il Chelsea quest’estate, mentre al contrario i ‘Blues’ inseguono un grande profilo internazionale: da Haaland a Lukaku e Griezmann, sono tanti i grandi bomber accostati ai londinesi che non hanno nascosto la loro determinazione nell’ingaggiare un altro attaccante. In questo contesto di delusione Werner potrebbe quindi salutare dopo appena un anno e i suoi rappresentanti avrebbero anche già contattato il Borussia Dortmund per aprire le porte di un eventuale trasferimento. Anche il Bayern resta fan del tedesco, mentre la testata evidenzia anche come la stessa Juventus e il Paris Saint Germain stiano monitorando attentamente la situazione legata all’ex Lipsia. Werner dal canto suo idealmente preferirebbe un rientro in Germania. Si tratterebbe ad ogni modo nel caso di una cessione a cifre ridotte rispetto ai circa 60 milioni investiti un anno fa dal Chelsea, se non addirittura con la formula del prestito.