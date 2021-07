Calciomercato Juventus e Roma | Icardi torna in Italia: decisione presa

Stando alle ultime news sarebbe la Roma la squadra in vantaggio per l’acquisto di Mauro Icardi

Il futuro di Mauro Icardi è tutto da scrivere. L’attaccante argentino non rientra più nei piani del Psg, che però non ha alcuna intenzione di svenderlo. Il centravanti, così come la moglie e agente, Wanda Nara, tornerebbe di corsa in Serie A. La priorità è, infatti, al campionato italiano nonostante diverse richieste dalla Premier League.

Non è un segreto che al giocatore stia pensando la Juventus ma non solo. I bianconeri potrebbero decidere di puntare su Icardi qualora Cristiano Ronaldo dovesse fare veramente le valigie. La versione online di ‘Eurosport’, fa il punto della situazione legata al futuro del bomber, lasciando una porta aperta per la ‘Vecchia Signora’, ma ad oggi ad essere in pole per il calciatore ex Sampdoria è la Roma.

E’ evidente che la squadra di Mourinho, per far spazio a Icardi dovrà riuscire a cedere Edin Dzeko. In passato per l’argentino si era parlato anche di Milan e Napoli, piste ad oggi davvero poco percorribili.