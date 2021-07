Calciomercato Juventus, incertezza Chiellini: ecco cosa sta accadendo

La firma di Giorgio Chiellini non è ancora arrivata. C’è incertezza sul futuro anche perché il difensore non ha alcuna intenzione di tagliarsi lo stipendio. La Juventus è avvertita

Il prossimo 14 agosto Giorgio Chiellini compirà 37 anni ma la voglia di giocare ad altissimi livelli, come dimostra l’Europeo vinto da protagonista, è ancora tantissima.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Oggi, però, il centrale italiano, è uno degli svincolati di lusso, insieme a Lionel Messi. Il desiderio di Chiellini è quello di continuare ad indossare la maglia della Juventus, almeno per un’altra stagione.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il classe 1984 è attualmente in vacanza, dopo le fatiche azzurre, ed è molto probabile che la firma arrivi al suo ritorno. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, sul prolungamento del contratto di Giorgio Chiellini c’è comunque una certa incertezza. Le parole delle scorse ore di Davide Lippi, suo agente, che sosteneva che ‘i matrimoni si fanno in due’, non hanno certo messo chiarezza, anzi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, 100 milioni per Chiesa | “Non si può rifiutare”

Riesce complicato immaginare Chiellini, lontano dalla Juventus, ma dall’estero sono iniziati ad arrivare i primi rumors in merito a presunti interessamenti. Il giornale sottolinea, inoltre, come il difensore non abbia alcuna intenzione di tagliarsi l’ingaggio. L’ultimo era di 3,5 milioni netti a stagione. Già a breve potrebbero esserci, però, delle novità importanti: si parla, infatti, di un incontro già oggi tra la Juventus e il suo entourage.