Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Fissato l’incontro con l’agente

La Juventus e Paulo Dybala potrebbero rinsaldare il proprio legame: fissato l’incontro con l’agente per il rinnovo

Nei giorni scorsi Paulo Dybala ha postato una foto su 'Instagram' insieme ad Alessandro Del Piero. Due numeri '10' che, oltre al numero, condividono anche i colori bianconeri e l'amore dei tifosi della Juventus. Dopo delle annate complicate, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo che ha influito, l'argentino ha voglia di ripartire alla grande per la prossima stagione. Massimiliano Allegri vuole ridare centralità alla 'Joya' nel progetto tecnico ed il patto per suggellare questa nuova incoronazione potrebbe arrivare con il rinnovo. Sul prolungamento del contratto, poi, arrivano importanti novità.



Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Cresce l’ottimismo

Cresce l'ottimismo in casa Juventus per il rinnovo di Paulo Dybala ed il clima tra le parti è sempre più favorevole per un accordo. Confermato quanto rivelato da Calciomercato.it, l'agente dell'argentino è atteso a Torino per riprendere le trattative. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', se i bianconeri dovessero riportare l'offerta intorno ai 10 milioni di euro si potrebbe chiudere in tempi brevi. Le intenzioni, in ogni caso, ci sono e sono quelle di continuare ancora insieme.

Quest’anno Dybala è a disposizione fin dall’inizio del ritiro, anche se ora è alle prese con un piccolo infortunio, e potrebbe essere un fattore nelle prime giornate di campionato. L’argentino sente di avere la piena fiducia di Massimiliano Allegri e del suo staff tecnico e, con un pieno recupero a livello fisico, ci sono tutti gli ingredienti necessari per disputare una grande stagione. Nel frattempo, il tanto atteso rinnovo tra la Juventus ed il suo numero ’10’ sembra avvicinarsi sempre di più.