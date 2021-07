Calciomercato Juventus, niente Griezmann

Dalla Spagna arrivano delle novità riguardo al possibile scambio tra Griezmann e Dybala: il francese vuole restare nella Liga

Uno dei temi più caldi della settimana è l’indiscrezione arrivata dalla Francia riguardo ad un possibile scambio tra Dybala e Griezmann. Uno scenario che, però, sembra di difficile attuazione ed ha trovato smentite sia dal lato bianconero che da quello blaugrana. Come raccontato su Calciomercato.it in questi giorni, la Juventus è al lavoro per il rinnovo dell’argentino. Molto più fluida, invece, è la posizione del francese in casa Barcellona: dalla Spagna rivelano che questa sarà una settimana chiave per determinare il futuro di Antoine Griezmann. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Barcellona, Griezmann vuole restare in Spagna | “Settimana chiave”

L’avventura in blaugrana di Antoine Griezmann, dopo un trasferimento piuttosto discusso dall’Atletico Madrid, non sta andando secondo i piani e le aspettative. L’attaccante francese, giocatore straordinario che non necessita di presentazioni, ha faticato ad imporsi sui suoi livelli abituali ed è sembrato soffrire la presenza di Lionel Messi. Secondo quanto rivelato da Alex Silvestre ad ‘El Chiringuito TV’: “Questa sarà una settimana chiave per il futuro di Griezmann”. Tutti gli occhi, quindi, dovranno essere puntati sul campione del mondo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Si allontana l’ipotesi Juventus ed il famigerato scambio con Dybala. Il giornalista iberico, infatti, ha aggiunto: “La volontà di Griezmann è quella di rimanere in Spagna, ritornare all’Atletico Madrid oppure rimanere al Barcellona“. Considerati i molti innesti nel reparto offensivo, i blaugrana potrebbero essere più propensi ad un addio e la volontà del giocatore di ritrovare i ‘Colchoneros’ rischia di essere determinante. A Torino, nel frattempo, sono felici di continuare con Paulo Dybala.