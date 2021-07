In casa Juventus tiene banco la presunta proposta del Chelsea per Federico Chiesa, fresco Campione d’Europa con l’Italia, da 100 milioni di euro

Le indiscrezioni sul futuro di Federico Chiesa impazzano, dopo un Europeo conquistato da protagonista con l’Italia di Roberto Mancini. Gol a parte, importantissimi contro l’Austria agli ottavi di finale e la Spagna in semifinale, l’esterno d’attacco della Juventus, diventato titolare ai danni di Domenico Berardi nel corso della competizione, è stato una spina nel fianco per gli avversari. Le sue accelerazioni hanno spaccato le difese e hanno reso pericolosissimi gli attacchi degli azzurri. Prestazioni che non sono passate inosservate e le voci su una presunta offerta del Chelsea da 100 milioni di euro circolano con insistenza da alcuni giorni. Proposta che sarebbe stata rispedita al mittente dalla società bianconera, con l’allenatore Massimiliano Allegri che considera Chiesa uno dei punti fermi per il presente e il futuro.

Calciomercato Juventus, 100 milioni per Chiesa: “Impossibile rifiutare”

Numeri da capogiro, soprattutto in questo delicatissimo momento economico mondiale causato dalla pandemia da Covid-19 ancora, purtroppo, in atto. “In questo momento, 100 milioni non si rifiutano – il parere dell’ex portiere Fernando Orsi a ‘Radio Radio’ – Però, stiamo parlando di Chiesa, il prossimo Ribery. Io non lo darei via, ma 100 milioni sono tanti in questo momento, non so quale squadra rifiuterebbe”. Discorso simile anche per il giornalista Sandro Sabatini: “Cento milioni di questi tempi non li rifiuta nessuno, però il giocatore che abbiamo visto all’Europeo è devastante. Fa male da solo alle squadre avversarie”.