Calciomercato Juve, scambio in Serie A | Arriva l’annuncio ‘ufficiale’

Calciomercato Juve: la Sampdoria smentisce l’interesse per Bernardeschi nell’ambito dell’operazione che porterebbe Damsgaard in bianconero

Negli ultimi giorni si è anche parlato di Mikkel Damsgaard per la Juventus, nell’ambito di un possibile affare con la Sampdoria che riguarda anche Bernardeschi. Il talento danese piace al club bianconero, e il giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini ha rivelato dell’interessamento dei blucerchiati per il fresco campione d’Europa. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una smentita diretta dalla società. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, Damsgaard-Bernardeschi | La smentita della Sampdoria

Tramite ‘Il Secolo XIX’, la Sampdoria ha smentito categoricamente il presunto interesse per Bernardeschi nell’ambito dell’operazione che porterebbe Mikkel Damsgaard in bianconero. “Mai sentito nulla di tutto ciò”, ha dichiarato la societа blucerchiata al quotidiano locale. Il talento classe 2000 non è considerato incedibile dal presidente Ferrero, ma lascerà la Samp solo per un’offerta di almeno 30-35 milioni di euro. La Juve è insomma avvisata.