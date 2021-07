Calciomercato Juventus, Ronaldo torna a Torino | La decisione sul futuro

E’ previsto a Torino l’arrivo di Ronaldo per decidere quale sarà il futuro: il mercato della Juventus cambierà con questa decisione

Il calciomercato della Juventus in entrata dipenderà da Cristiano Ronaldo, soprattutto in attacco. Il suo contratto scadrà nel 2022 e l’ingaggio da 31 milioni di euro grava pesantemente sulle casse del club. Dopo aver disputato Euro 2020 con la maglia del Portogallo ha svolto le vacanze e ora è atteso a Torino. Stando a quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘, CR7 tornerà a Torino tra domenica e lunedì e comunicherà se resterà oppure deciderà di andarsene.

Juventus, le opzioni di Ronaldo sul suo futuro

Come ripetuto in precedenza, dalla decisione di Ronaldo dipenderà il futuro della Juventus sul mercato. Con il portoghese è un’altra squadra, Allegri dovrebbe trovargli una collocazione tattica adeguata e accontentarsi sugli acquisti che diventerebbero più complicati. Con la sua cessione, invece, la Juve avrebbe risorse economiche più importanti e darebbe la caccia a un centravanti. Ronaldo preferirebbe andare via, ma l’unica squadra che può permetterselo è il PSG. Tra le fila dei parigini ci sono altri due scontenti: Mbappe e Icardi, per il più classico degli intrecci estivi.