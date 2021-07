Calciomercato, sfuma il ritorno di Conte | Trovato l’accordo

Si è parlato del ritorno in panchina di Antonio Conte sulla panchina dell’Olanda: la situazione è ben diversa

L’Euro 2020 dell’Olanda è stato al di sotto delle aspettative e infatti è arrivata la separazione con De Boer. Tanti sono i talenti Oranges che avrebbero potuto far meglio, e la Federazione ha così deciso di puntare su altro. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina dell’Olanda. Il tecnico italiano, dopo l’addio all’Inter preferirebbe però una squadra di club e lo si è capito diverse volte per la sua insofferenza quando sedeva sulla panchina dell’Italia.

Olanda, niente Conte: torna Van Gaal

Stando a quanto riferito da ‘De Telegraaf‘, è vicino il grande ritorno di Van Gaal sulla panchina dell’Olanda. Le due parti hanno trovato un accordo e l’allenatore sarà per la terza volta sulla panchina della squadra arancione: i suoi assistenti saranno Daley Blind, Hoek e Fraser. La Federazione ha l’urgenza che il ct sieda subito sulla panchina per le prossime partite di settembre contro Norvegia, Montenegro e Turchia. Almeno per il momento, dunque, sfuma il ritorno in panchina di Conte.