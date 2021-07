Pjanic in uscita da Barcellona: ai follower di Twitter, Calciomercato.it ha chiesto in quale squadra di Serie A preferirebbero vedere il bosniaco

Miralem Pjanic resta uno dei nomi mercato. Il bosniaco, reduce da una stagione tutt’altro che positiva a Barcellona, potrebbe tornare in Serie A. Per lui si è parlato di Juventus, ma non è da escludere neppure l’opzione Inter, con l’agente del giocatore Fali Ramadani atteso a Milano. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E proprio sull’ipotesi di vedere il bosniaco in Serie A abbiamo voluto incentrare il sondaggio Twitter di Calciomercato.it. Abbiamo proprio chiesto ai follower in quale squadra di Serie A vedrebbero meglio il centrocampista. Il 45,7% ha votato per la Juventus. Molto meno votate invece le altre opzioni. Il 22,2% ha scelto invece la Roma. 16% a testa per Inter e Milan, le due milanesi sono state le due scelte meno selezionate.