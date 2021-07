Inter, si chiude oggi: accordo da 20 milioni

Inter, in arrivo l’annuncio ufficiale di un importante accordo per i nerazzurri: il club sigla un accordo da 20 milioni.

Giornata importante per l’Inter, con l’ufficialità attesa di un accordo che porterà nelle casse del club una cifra sostanziosa, di 20 milioni di euro a stagione. Si tratta dell’intesa con il nuovo partner Socios.com, che diventerà sponsor principale per il club mettendo fine alla lunga era Pirelli, durata ben 26 stagioni.

Inter, 20 milioni annui da Socios ma non basta

Socios.com è una società attiva nel campo delle criptovalute. Il debutto ufficiale con il nuovo sponsor sulle maglie sarebbe dovuto avvenire in occasione della Florida Cup, ma l’Inter ha deciso di non partire per gli Usa, vista la preoccupazione per l’incidenza della variante Delta al di là dell’oceano. L’accordo da 20 milioni, come riportato da ‘Tuttosport’, non è ancora sufficiente per Zhang per realizzare il suo obiettivo di raccogliere 30-35 milioni l’anno dagli sponsor. Finora, con i 5 milioni ottenuti da Lenovo, si è raggiunta quota 25. Mancano 5 milioni da individuare in un nuovo sponsor sulla manica.