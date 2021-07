Luciano Moggi è tornato a parlare di Antonio Conte e di un eventuale raffronto con Massimiliano Allegri: frecciata all’Inter

“Conte è un motivatore, ma deve avere una società che lo tiene a freno. Con me una dichiarazione come quella che ha fatto all’Inter non l’avrebbe mai fatta…”. Una frecciata senza mezzi termini quella di Luciano Moggi nei confronti della società nerazzurra. L’ex dirigente della Juventus ha parlato a ‘Juventibus’ in diretta, parlando del raffronto tra Conte e Allegri e dello stesso tecnico salentino. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Locatelli | Doppia bomba di Moggi

“All’Inter Conte aveva una squadra attinente al suo gioco. Quando però si va a fare un raffronto con Allegri, si parla di due cose completamente diverse. Sono due allenatori molto bravi: quando un allenatore entra nella testa dei giocatori vuol dire che è bravo. E i più bravi sono quelli che entrano nella testa dei giocatori, come Conte, Allegri o come anche Mancini, che in nazionale è riuscito ad entrare nella testa dei ragazzi” ha concluso Moggi.