Inter, Antonello: “Tagliare i costi del 15-20%” | E indica la priorità

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, fa il punto sulla situazione economica del club

L’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello ha parlato a ‘Radio Cor’ della situazione economica del club nerazzurro. Riferendosi al bilancio chiuso lo scorso 20 giugno ha affermato: “E’ il primo esercizio pieno in cui abbiamo subito gli effetti del Covid, tra i 70 e gli 80 milioni in meno di ricavi da stadio. Ci sarà una perdita significativa e per questo speriamo – tutela della salute permettendo – nella riapertura degli impianti anche grazie al green pass”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Antonello ha anche confermato l’obiettivo di tagliare il costo dell’organico del 15-20% e di chiudere la campagna trasferimenti con un attivo di 80 milioni di cassa. Inoltre il Ceo ha affermato: “Alla fine della sessione di mercato faremo i conti. Solo allora valuteremo se proporre ai calciatori una riduzione dell’ingaggio flat come ha fatto la Juventus”, sottolineando che la priorità è cedere gli esuberi.