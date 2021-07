Calciomercato Salernitana, UFFICIALE: contratto annuale per Joel Obi

Torna in Serie A, dopo l’esperienza in Serie B con la maglia del Chievo, il centrocampista Joel Obi: è della Salernitana

Svincolato dopo la fine dell’esperienza col Chievo Verona in Serie B, Joel Obi fa ritorno in Serie A. La Salernitana ha, infatti, comunicato attraverso il proprio sito ufficiale, l’ingaggio del 30enne centrocampista nigeriano, prodotto del vivaio dell’Inter. Il calciatore, si legge, ha firmato “un contratto annuale con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni sportive”. Rinforzo in mediana, dunque, per il tecnico dei granata, Fabrizio Castori, che ha firmato il ritorno nella massima serie dopo 23 lunghissimi anni.