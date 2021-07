Calciomercato Milan, retroscena Tonali: “C’erano altri club”

In casa Milan spunta un retroscena di calciomercato rivelato direttamente da Sandro Tonali

Felice della sua permanenza al Milan, Sandro Tonali ha svelato alcuni retroscena di mercato su quanto accaduto nelle scorse settimane: “La voglia di restare al Milan veniva prima di tutto. I termini del riscatto dal Brescia erano scaduti e si ricominciava da zero: per me era importante fare un passo verso il Milan. C’erano altri club, anche con ingaggi più alti da offrire, ma io sono felice qui – spiega alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Scudetto? Sì. Lottiamo tutti insieme, per lo stesso obiettivo. Il pensiero della squadra è unico”.

Tonali ha proseguito al sua analisi: “Maldini? Paolo è una colonna, specialmente in questo momento: siamo giovani e allenarsi sotto i suoi occhi, parlare con lui, ti passa energie speciali. Quando ho firmato il nuovo contratto abbiamo fatto insieme un punto, su di me e sul Milan: l’annata passata, i cambiamenti, il futuro da costruire… È stato bello”.