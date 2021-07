Il Milan guarda con attenzione al mercato straniero: occhi puntati su Pierre Dwomoh e Warren Bondo

Il Milan è tra le squadre più attente al calciomercato dei giovani. I rossoneri – come hanno dimostrato anche le ultime operazioni – sono molto attivi in Francia e Belgio. E’ stato il giornalista Sacha Tavolieri, ai nostri microfoni, a rivelare l’interessamento per Pierre Dwomoh. Il 17enne del Genk potrebbe presto essere un nuovo calciatore del Milan, così come Warren Bondo.

Calciomercato Milan, contatti continui per Bondo

Il classe 2003 del Nancy piace parecchio ai rossoneri. I contatti tra le parti stanno continuando in queste ore, dopo l’incontro di qualche giorno fa, tra il suo entourage e la dirigenza del Diavolo a Casa Milan. L’affare potrebbe presto andare in porto, con un esborso minimo di circa due milioni di euro.

L’agente, intermediario, Fabrizio Ferrari, ha parlato così del possibile approdo al Milan di Bondo: “E’ un giocatore sotto contratto – afferma ai microfoni di Sky Sport – C’è questa possibilità. Può stare nella rosa della prima squadra, sa giocare sia a due che a tre. Si può fare? A Nancy non sono contentissimi di cederlo ma diciamo che si può negoziare visto il contratto in scadenza nel 2022”.