Cristiano Ronaldo continua a tenere in apprensione Agnelli, Cherubini e la Juventus: da lui dipendono le strategie bianconere, ma in queste ore è spuntato uno scenario clamoroso per il portoghese

Restare o non restare. Cristiano Ronaldo si sta scontrando in questi giorni con la decisione sul suo futuro alla Juventus. Al momento il suo rientro in bianconero è previsto per lunedì dopo le vacanze post-Euro 2020, ma la sua permanenza a Torino è avvolta ancora nelle nubi. Di certo più passa il tempo, più resta complicato immaginare una sua partenza, anche per mancanza di alternative. Ad ora nessuno è disposto a effettuare un investimento del genere per un giocatore eccezionale sì, ma non più nel fiore degli anni. Il PSG potrebbe pensarci solo in caso di addio di un big dei livelli di Mbappe e Neymar, che non rientra affatto nei programmi di Leonardo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus e Milan, sprint Kaio Jorge: le ultime dal Brasile

Calciomercato Juventus, anche l’ipotesi City per Ronaldo: girandola di eredi, due italiani

Il mercato più ricco senza dubbio resta quello inglese. Inizialmente si era tornato a parlare anche di un ritorno romantico al Manchester United, che però non ha mai davvero fatto sul serio. E lo dimostra anche l’arrivo, ormai definito e per cui manca solo l’ufficialità, di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund. Secondo i betting analyst, come si legge su ‘Agipronews’, per CR7 ci sarebbe addirittura anche un’ipotesi Manchester City. La quota è fissata a 6, neanche eccessivamente alta.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Guardiola, con Ronaldo, potrebbe acquisire lo sprint il più che è mancato anche pochi mesi fa in finale di Champions. Una coppa che sta diventando quasi un tabù per Pep, al pari del portoghese che con la Juve in questi tre anni ci è andato lontanissimo. Sulla stessa piattaforma vengono poi quotati anche i relativi eredi di CR7 alla Juve: in primis Icardi a 4 (magari proprio con uno scambio), poi Gabriel Jesus a 5 (anche in questo caso con potenziale scambio). In lavagna anche il nome di Gianluca Scamacca del Sassuolo (6), oltre a Domenico Berardi – già vicino ai bianconeri in passato – e Antoine Griezmann (7,50).