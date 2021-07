Le parole di Paolo Paganini ai microfoni di CMIT TV sul calciomercato della Juventus. Tanti i temi trattati dal giornalista della Rai

Paolo Paganini è intervenuto ai microfoni di CMIT TV. Il noto giornalista, esperto di calciomercato, della Rai ha fatto il punto della situazione in casa Juventus. Tanti gli argomenti trattati, dal futuro di Cristiano Ronaldo a quello di Pogba. Ma si inizia dal possibile scambio Damsgaard-Bernardeschi, idea di mercato di cui aveva parlato ieri, proprio Paganini: “Damsgaard è un giocatore valutato 35 milioni di euro dalla Sampdoria – esordisce il giornalista -. Sappiamo che ci è andato forte il Milan ma di cash ce ne è poco in Serie A. Il discorso di Bernardeschi nasce come prestito alla Sampdoria, con la Juve che parteciperebbe al pagamento dell’ingaggio. La Juve parlando di Bernardeschi con la Samp, ha sondato il profilo di Damsgaard. So che le due dirigenze ne hanno parlato tanto”.

Futuro Pogba – “La Juve ha cercato di monitorare la situazione in qualche modo nei mesi scorsi. Il discorso ora potrebbe rientrare come possibile scambio con Ronaldo ma oggi è fanta-mercato. Lo United vuole monetizzare, CR7 è destinato a rimanere perché è difficile che trovi qualche società che gli paghi l’ingaggio, a parte il Psg. Per Pogba potrebbero così aprirsi le porte del club capitolino che ha l’idea di portare qualche nazionale francese in squadra e la pista è dunque molto credibile”.

Attacco Juve – “Mendes è andato spesso a Madrid per cercare di ricucire i rapporti con il Real ma niente… così si è orientato sul Psg, che sta cercando di far una super squadra anche in ottica mondiale in Qatar. L’idea Ronaldo è viva ma senza sacrificare Mbappe.

Gabriel Jesus? O va in porto lo scambio Ronaldo-Icardi o in attacco difficilmente un giocatore come il brasiliano può arrivare in bianconero. Poi magari a fine mercato succede di tutto…”

Futuro Chiellini – “‘I matrimoni si fanno in due’, mi ha risposto Davide Lippi. Mi sembra strano che stia fuori. La Juve sta tergiversando e mi pare davvero particolare… Allegri lo vuole a tutti i costi e questa fumata bianca che non arriva mi fa pensare”.