Juventus, Luciano Moggi ha parlato del futuro di Federico Chiesa e della possibilità di cedere il giocatore

Grande protagonista con la maglia della nazionale, Federico Chiesa è stata anche una delle note più liete della stagione della Juventus. Arrivato come il rinforzo delle ultime ore del mercato estivo 2020, l’ex giocatore della Fiorentina si è subito riuscito a calare nella realtà bianconera. Ed ora, complice anche un Europeo da protagonista con la maglia azzurra, è uno dei pezzi più pregiati della rosa juventina. In merito al suo futuro, è intervenuto anche Luciano Moggi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Locatelli | Doppia bomba di Moggi

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’ex dirigente bianconero ha parlato in diretta a ‘Juventibus’ e, incalzato dalla domanda di un tifoso, ha così risposto. “Se dovesse arrivare una super offerta per Chiesa che cosa farei? Io non lo venderei, ma se mi offrissero una cifra esorbitante per prima cosa andrei a caccia di un sostituto. A quel punto, se dovessi trovarlo e ritenerlo valido, allora lo venderei. I tifosi non sanno come funzionano i bilanci di una società. Io cedetti Zidane e con i soldi ricostruii una squadra con cui vincemmo tutto”.