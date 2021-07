Calciomercato Juventus, terzo summit in vista per Locatelli

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a tornare alla carica con il Sassuolo per Locatelli: previsto un terzo incontro tra i club.

Prosegue il lungo braccio di ferro tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli. I bianconeri spingono per regalare ad Allegri il centrocampista dei suoi desideri, manca ancora l’accordo sulla formula dell’affare. La volontà di Locatelli è chiara: c’è la Juventus nei suoi pensieri, come raccontato da Calciomercato.it. Su questo si punta per arrivare a dama, magari nei prossimi giorni.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, trattativa avanzata | Accordo in Serie A

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come scrive ‘Tuttosport’ oggi in edicola, a giorni è previsto un terzo incontro tra Cherubini e Carnevali, dopo i due summit andati in scena in precedenza. Discorsi aperti, il Sassuolo vuole il pagamento cash dei 40 milioni: non ci sono stati contatti con Dragusin. Da capire quale sarà la quadra dell’affare, la sensazione è che alla lunga gli interessi delle parti coincideranno.