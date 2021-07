Calciomercato Juventus, rottura immediata | Può arrivare a zero

Calciomercato Juventus: sarebbe in salita la trattativa tra Goretzka e il Bayern Monaco per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. I dettagli

È Manuel Locatelli la priorità in entrata della Juventus in questa fase del calciomercato estivo. La trattativa con il Sassuolo prosegue e nonostante la distanza tra le parti filtra ottimismo: il giocatore fresco campione d’Europa, infatti, vuole i bianconeri e la società torinese ha scelto l’ex Milan per rinforzare il centrocampo. Non mancano però le alternative, da Pjanic a Tolisso, con la dirigenza che è sempre attenta anche alle possibili occasioni che presenta il mercato. In questo senso, nelle ultime ore sono circolate importanti indiscrezioni riguardo al futuro di un big del Bayern Monaco, Leon Goretzka. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, richiesta shock di Goretzka! I dettagli

Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto nel 2022 e sta trattando il rinnovo con il Bayern Monaco. Tuttavia, come riportato da ‘Sport Bild’, la richiesta di Goretzka è di addirittura 20 milioni di euro a stagione. L’attuale offerta del club bavarese non supera invece i 10-12 milioni. Una distanza che, riferisce il quotidiano, avrebbe portato all’interruzione della trattativa e che rischia di sancire la rottura tra le parti. La Juventus, già accostata al giocatore in passato, potrebbe così tornare alla finestra per il 26enne a parametro zero, se non dovesse rinnovare col Bayern. Tuttavia, con la richiesta di 20 milioni d’ingaggio la destinazione in pole per Goretzka è la Premier League, ma anche di recente la Juve è stata tra i club sondati dagli intermediari. Staremo a vedere.