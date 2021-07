Nuovi affari tra Juventus e Atalanta. Ai bergamaschi piacciono sia Bernardeschi che Demiral. Attenzione dunque a possibili scambi, magari con Gosens, sempre nel mirino dei bianconeri

Futuro tutto da scrivere per Federico Bernardeschi. L’esterno italiano, nonostante una stagione complicata, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista agli ultimi Europei, risultando decisivo dal dischetto. L’azzurro, fresco di matrimonio, non ha alcuna intenzione di fermarsi e chiede chiarezza alla Juventus. E’ evidente che senza un prolungamento di contratto – il suo accordo con i bianconeri scadrà il prossimo 30 giugno – un addio entro la chiusura del calciomercato sarebbe davvero molto probabile.

Tante le idee sul tavolo. Nei giorni scorsi scorsi si è parlato di Milan ma anche di Lazio e Roma, oltre che di Inghilterra. Le offerte sembrano non mancare per l'ex Fiorentina. Attenzione, inoltre, anche alla possibilità Atalanta: "Credo che Bernardeschi verrà ceduto – afferma il giornalista Franco Melli ai microfoni di 'Radio Radio' -, si parla tanto dei bergamaschi. Magari i nerazzurri potrebbero dare un pezzo pregiato alla Juventus".

Calciomercato Juventus, asse caldo con l’Atalanta: non solo Bernardeschi

Un eventuale trasferimento di Bernardeschi dalla Juventus all’Atalanta non sarebbe certamente il primo affare tra i due club. Quello che dovrebbe vedere la fumata bianca a breve è Frabotta. L’estate scorsa, invece, era stata la volta di Romero, passato a Bergamo, e di Kulusevski che ha fatto il percorso inverso.

I rapporti tra le due società sono davvero ottimi e ipotizzare nuovi affari è davvero facile. Federico Bernardeschi, che ha una valutazione sui 15 milioni di euro, potrebbe così essere usato come pedina di scambio per raggiungere Gosens, che piace davvero a tante squadre. Non è un segreto, infatti, che l’esterno sia in cima alla lista dei desideri della Juventus. Come raccontato, il prezzo del tedesco è però davvero importante, l’Atalanta lo valuta 40 milioni di euro. Il cartellino di Bernardeschi potrebbe dunque servire per abbassare l’esborso economico ma attenzione anche ad un profilo bianconero, che potrebbe presto fare le valigie direzione Bergamo.

Stiamo parlando di Demiral, che può diventare un’idea concreta in caso di addio di Romero. L’argentino piace tanto in Premier League e se dovesse arrivare un’offerta sui 40/50 milioni di euro, una sua cessione non si potrebbe escludere. Con la partenza dell’ex Genoa, buona parte dei soldi verrebbero usati per acquistare il turco, valutato circa 35 milioni. L’asse Bergamo-Torino potrebbe, dunque, presto tornare a scaldarsi.