Calciomercato Inter, capolavoro Marotta | Nuovo colpo (quasi) a zero

Le difficoltà economiche che sta attraversando l’Inter costringono i campioni d’Italia a fare un calciomercato “creativo”. E chi meglio dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta per riuscirci? Dopo aver strappato Calhanoglu al Milan per rimpiazzare Eriksen, sta per portare a termine un’altra operazione (quasi) a costo zero… CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SU INTERLIVE.