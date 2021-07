Il Real Madrid avrebbe deciso di non acquistare un nuovo centrocampista. I blancos si ritirano dunque dalla corsa ad Aouar, facendo felice la Juventus, e a quella per Barella

Giungono buone notizie dalla Spagna per Inter e Juventus. Il Real Madrid – come riporta ‘defensacentral.com’ – non acquisterà un nuovo centrocampista. Non è un segreto che i blancos siano da tempo sulle tracce di Aouar e Barella. Il tecnico italiano – si legge – non avrà, in questa sessione di calciomercato né il francese del Lione, che tanto piace ai bianconeri, né il calciatore dell’Inter.

Massimiliano Allegri, che spera di avere un altro centrocampista oltre a Locatelli, obiettivo numero uno della Juventus, potrà avere dunque strada libera per Aouar, anche se bisogna fare i conti con Tottenham e Arsenal. Esulta anche Simone Inzaghi: senza la minaccia del Real sarà più facile mantenere in rosa il forte centrocampista italiano.