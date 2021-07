VIDEO CM.IT | Lazio, Romero e Maistro raggiungono il ritiro di Auronzo

Arrivati nel ritiro di Auronzo Romero e Maistro, pronti a unirsi alla Lazio agli ordini di Maurizio Sarri.

Giornata di nuovi arrivi per la Lazio ad Auronzo di Cadore. Alle ore 12:00 Luka Romero e Fabio Maistro hanno raggiunto la squadra sotto le Tre Cime di Lavaredo: breve tappa al campo di allenamento – dove era presente il ds Tare – poi l’arrivo in hotel.

Romero – classe 2004 – arriva a parametro zero dal Maiorca mentre Maistro torna in biancoceleste dopo la stagione in prestito al Pescara, conclusa con 29 presenze e 4 gol in Serie B. Sorridenti e felici, i due giocatori sono ora a disposizione di mister Sarri.

Marco Barbaliscia