Antonio Rossi ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como per un infarto: sarà dimesso nei prossimi giorni

La paura sembra essere passata: nei prossimi giorni Antonio Rossi verrà dimesso dall’ospedale Sant’Anna di Como. L’ex campione olimpico è ricoverato dopo che domenica, mentre si trovava a Conegliano, è stato colpito da un infarto. Il sito ultimaparola.com ha pubblicato un aggiornamento di quelle che sono le sue condizioni attuali, ma lo sportivo dovrebbe lasicare l’ospedale nei prossimi giorni. Rossi stava partecipando ad una mezza maratona.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Dopo la paura e i primi soccorsi, il trasporto a Como dove lavora il suo cardiologo di fiducia. Rossi è fuori pericolo e nei prossimi giorni verrà dimesso. Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’oro olimpico nel kayak ad Atlanta e Sydney, ha lasciato un messaggio scherzoso: “Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me. E’ andato tutto bene, sia Conegliano dove mi hanno dato i primi soccorsi che a Como dove mi hanno operato. Fatto il tagliando dei 50 anni sono come nuovo”.