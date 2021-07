Lazio, i tifosi si schierano | Su Twitter spopola l’hashtag #iostoconHysaj

In casa Lazio tiene banco la questione Hysaj: dopo il canto di ‘Bella Ciao’ e la replica degli ultras, in molti si schierano con l’albanese.

Il caso Hysaj è tutt’altro che chiuso. Atmosfera rovente in casa Lazio dopo il clamore provocato dal video che ritrae il terzino albanese cantare ‘Bella Ciao’ alla cena di squadra. Un rito consueto tra i nuovi acquisti biancocelesti, ma che è diventato un caso per le reazioni che ha suscitato tra gli ‘Ultras’ della tifoseria. La frangia più estrema della curva – con idee politiche di destra – non ha preso bene la scelta di intonare un inno alla resistenza, nonostante il giocatore si fosse ispirato alla nota serie ‘La Casa di Carta’.

Dopo un duro confronto con alcuni esponenti della Curva ad Auronzo, il video era sparito dai social ed il caso sembrava rientrato. Uno striscione apparso ieri a Roma, a Corso Francia, ha però riacceso i riflettori su una vicenda che rischia di avere ripercussioni importanti. Gli Ultras della Lazio hanno scritto: “Hysaj verme, la Lazio è fascista”. Una frase che ha gettato nello sgomento più totale l’ambiente biancoceleste, che ha reagito con forza prendendo le distanze dalla frangia estrema della curva. In poche ore – su Twitter – è diventato di tendenza l’hashtag #iostoconhysaj, per mostrare vicinanza al giocatore. Gran parte dei tifosi, inoltre, chiede alla società di prendere una posizione netta e perentoria per stigmatizzare l’accaduto.

Marco Barbaliscia